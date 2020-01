Jakie imiona rodzice nadają małym opolanom? Popularne i rzadkie

Agata Tęczar z USC w Opolu wyjaśnia, że przy rejestracji imienia urzędnicy posługują się słownikami i opiniami Rady Języka Polskiego.

W przypadku wątpliwości, kierujemy zapytania do rady, ale wówczas musimy wstrzymać się z rejestracją do uzyskania odpowiedzi. W ostatnich latach mieliśmy jeden taki przypadek. Najczęściej polscy rodzice nadają dzieciom tradycyjne polskie imiona. A że w Opolu dzieci rodzą też obcokrajowcy, to w rejestrach pojawiają się też imiona charakterystyczne dla danych nacji - wyjaśnia.