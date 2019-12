Janusz Kowalski sugeruje, że działania w sprawie Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny mogą być próbą zakłamania historii

To bardzo ważne miejsce nie tylko dla mieszkańców województwa, Śląska, ale całej Polski. W 100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego dostajemy informację, że pani Monika Ożóg związana z Platformą Obywatelską, skoro została mianowana przez marszałka Andrzeja Bułę, podejmuje decyzję o reorganizacji. To niemerytoryczna czystka personalna merytorycznych pracowników - ocenia Janusz Kowalski, poseł PiS i sekretarz stanu w nowo utworzonym Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Zamieszanie dotyczące tej ważnej placówki muzealnej wymaga interwencji, bo nie znamy jego powodów. W tej sprawie złożyłem interpelację do prof. Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o zaangażowanie się w rozstrzygnięcie tego sporu, a być może współprowadzenie placówki.

Janusz Kowalski uznał też za sukces czwartkowe spotkanie w Opolu poświęcone SOR na Katowickiej z udziałem wiceministra zdrowia i wyraził przekonanie, że po tym, kiedy wyjaśniono wszystkie sprawy, Szpital Wojewódzki w Opolu podpisze umowę z NFZ na kolejne lata, a nie tylko do czerwca przyszłego roku.

Przypomnijmy, że to właśnie Janusz Kowalski w trakcie kampanii wyborczej nagłośnił temat planów zamknięcia SOR w szpitalu przy ul. Katowickiej. Miał on funkcjonować do stycznia 2020r., co miało się zbiec z zakończeniem modernizacji SOR przy ul. Witosa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.