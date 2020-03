Janusz Sanocki nie stawia się na wezwania prokuratury w Opolu

Janusz Sanocki jest bohaterem incydentu, do jakiego doszło 5 sierpnia 2019 roku w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ówczesny poseł przyszedł do urzędu, aby załatwić sprawę w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Przy wejściu zatrzymał go ochroniarz, który chciał go wylegitymować. Janusz Sanocki uznał, że urząd bezprawnie ogranicza obywatelom możliwość kontaktu i odmówił, a potem zniszczył szklaną bramkę kontrolną. Dziennikarzom tłumaczył, że był to przejaw obywatelskiego protestu.

Po zdarzeniu dyrekcja urzędu zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia wartego 4 tys. zł. Prowadzący tę sprawę prokurator wystąpił do nadzoru w Prokuraturze Okręgowej z zapytaniem, co ma zrobić w sytuacji, gdy podejrzany odmawia stawienia się w prokuraturze.

- Nie boję się odpowiedzialności, ale prokuratura nadużywa władzy. Stawię się, jeśli prokurator uzyska zgodę Sejmu. A jeśli jej nie ma, to niech o nią wystąpi. Wielokrotnie im to już napisałem – mówi Janusz Sanocki, który w jesiennych wyborach startował do Senatu, ale się nie dostał i nie ma już immunitetu. Wskazuje jednak na art. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Mówi on, że poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu za czyny popełnione do dnia wygaśnięcia mandatu, chyba że sam wyrazi na to zgodę.