Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej. Najłatwiej będzie dojechać autobusem. MZK uruchamia dodatkowe kursy co godzinę

Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej. W Bierkowicach spodziewane są gigantyczne korki

Kolejki do kas, uliczki i place wokół skansenu w Bierkowicach zastawione samochodami - tak co roku wygląda przedświąteczna impreza w Muzeum Wsi Opolskiej.

Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej. Jak kursować będą autobusy

W stronę skansenu kursować będą od przystanku 1 Maja-Dworzec Główny (zlokalizowanego naprzeciw wejścia do Centrum Przesiadkowego Opole Główne), ulicami: Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską, Domańskiego, przez Centrum Handlowe Karolinka, ulicą Wrocławską aż do pętli w Opolu-Bierkowicach.

Na wiosnę będą dodatkowe zmiany na liniach 17 i 13

Jak co roku, w okresie wiosennym, zwiększone zostanie częstotliwość obsługi działek przy ul. Częstochowskiej. Dojeżdżać będą tam autobusy linii 17. Od poniedziałku do soboty do przystanku „Częstochowska Działki-Pętla” realizowanych będzie po 12 par kursów, w niedziele będzie to 11 par.