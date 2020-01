Jasełka pokazano w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu

W przedstawieniu wzięło udział kilkadziesiąt osób – od dorosłych po dzieci.

- W naszej parafii działają cztery Wspólnoty Neokatechumenalne, ich członkowie zaangażowali się w przygotowanie jasełek – mówi Andrzej Snela, autor tekstu do przestawienia. - Nie jest łatwo zgromadzić tak wiele osób w różnym wieku w tym samym czasie, więc trzeba było pójść trochę na żywioł. Musieliśmy sobie poradzić, robiąc tylko jedną wspólną próbę. Tegoroczne jasełka były już naszymi piętnastymi, ale tekst, choć opowiada zawsze o Bożym Narodzeniu co roku trochę się zmienia.

W tym roku jasełkowa akcja została zbudowana wokół dialogu rabina z księdzem.

- To jest inna forma ewangelizacji – podkreśla pan Snela. - W naszym spektaklu rabin mówi w pewnym momencie wprost, jakie jest przesłanie przedstawienia. - Przyszedłeś oddać chwałę Bogu, który jest miłością? Jeśli tak, to okaż tę miłość, kochając drugiego człowieka. To przesłanie przyniósł, rodząc się w Betlejem, Jezus Chrystus.