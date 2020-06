"Jednorożec" na Wyspie Bolko w Opolu? Przyrodnik: Nie jest to częsty widok

- Gdy w maju zaczęło się luzowanie obostrzeń, w tym umożliwiono powrót do parków, postanowiłem wybrać się na Wyspę Bolko. Będąc na wysokości Laby, blisko obrodzenia zoo, zauważyliśmy nietypowego koziołka sarny. Wyglądał jak jednorożec - mówi pan Richard.

Pan Richard zaczął buszować po sieci i znalazł artykuł w "National Geographic" z 2014, w którym była mowa o podobnym "jednorożcu". - Ten został zastrzelony przez myśliwego w Słowenii w 2014 roku. Naukowcy badający zwierzę uznali, że to bardzo rzadki defekt genetyczny. Możliwe, że to samo ma miejsce w przypadku koziołka, którego widziałem na Wyspie Bolko - mówi.

- Mam tylko nadzieję, że żaden myśliwy nie postanowi go zastrzelić - dodaje.

Mniej ludzi na Bolko. Sarny śmiało wchodzą do nowego parku

- Na moje oko on ma po prostu ułamany jeden z parostków - mówi. - Jest to jednak nietypowe o tyle, że niecodziennie widuje się sarny ze złamanym jednym parostkiem, przez co zwierzę może sprawiać wrażenie takiego "jednoporożca" - zauważa.