Jędrzej Majka: Jedzenie bez przypraw byłoby pozbawione smaku

Po co są przyprawy?

Oczywiście moglibyśmy obejść się bez nich, ale co to byłoby za życie. Jedzenie bez przypraw pozbawione byłoby smaku. Poza tym przyprawy posiadają walory zdrowotne; są to również afrodyzjaki. Używamy ich od tysięcy lat i wcale się nam nie znudziły.

Jest ich w świecie mnogość; są to różne substancje, roślinne i nie tylko. Jak je zdefiniować?

Od kiedy świat przypraw zawładną moim życiem, zauważyłem, że mnóstwo rzeczy nazywamy przyprawami a nie wszystkie nimi są. Czy sól i cukier to na pewno przyprawy? Mnie najbliższa jest definicja z francuskiej encyklopedii Larousse’a, według której przyprawy to wonne części roślin, na przykład liście, nasiona, kora, pąki kwiatowe czy owoce, o aromacie słodkim lub ostrym, których używamy do poprawiania smaku potraw.

Kiedyś na przyprawy mówiło się korzenie.