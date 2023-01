Jeśli jedziesz do Czech, to uważaj na kierowców pod wpływem alkoholu i narkotyków. To prawdziwa plaga!

Jeseniki to jeden z najmniejszych regionów w województwie ołomunieckim pod względem liczby mieszkańców. Mieszka w nim ok. 50 tysięcy ludzi, czyli tyle, co najmniejsze opolskie powiaty.

Jak informuje rzecznik policji w Jeseniku por. Tereza Neubauerova, w ciągu minionego tygodnia policjanci zatrzymali na drogach regionu 15 kierowców pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Rekordzistą był 31-letni kierowca, który wydmuchał 2,66 promila alkoholu.

Czeska policja dużo częściej niż polska używa także narkotestów. Pokazały one, że aż 11 zatrzymanych kierowców w regionie jesenickim kierowało po zażyciu narkotyków, najczęściej amfetaminy i metaamfetaminy.

Zdarza się, że niektórzy kierowcy łączą alkohol i narkotyki. Kontrola pewnego 20-latka wykazała zawartość i alkoholu (1,47 promila), i amfetaminy.

Za kierowanie po alkoholu czy narkotykach w Republice Czeskiej grozi grzywna wysokości od 25 do 50 tysięcy koron (5 do 10 tysięcy złotych) oraz kara od 1 do 2 lat pozbawienia wolności.