Jest data festiwalu Opole 2020. Miasto podpisało umowę z TVP

57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu ma się odbyć w pierwszy weekend czerwca (5-8 czerwca). Porozumienie w sprawie organizacji imprezy podpisano w czwartek w Warszawie.

Nasze miasto na te dni zamieni się w prawdziwą kulturalną stolicę Polski. Powrócą wielkie wspomnienia, a my znowu będziemy świadkami historycznych występów! - napisał prezydent Arkadiusz Wiśniewski na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Opole 2020. Arkadiusz Wiśniewski: Najważniejsza impreza w roku

Na konferencji Jacek Kurski mówi, że w Opolu "udało się zbudować formułę festiwalu otwartego, przekraczającego gatunki muzyczne i balansującego pomiędzy rodzajami muzyki o zróżnicowanej estetyce tak, by było to wydarzenie, które przyciąga widzów o różnej wrażliwości i potrzebach".

Arkadiusz Wiśniewski podkreślał natomiast, festiwal organizowany wspólnie z TVP jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym i muzycznym roku.

– To jest misja, którą pełni zarówno TVP, jak i miasto Opole. To także najpiękniejsze chwile dla polskiej kultury. Zapraszam do udziału w bogatej ofercie i atrakcjach, jakie miasto przygotowuje w tym czasie dla gości i publiczności festiwalu – mówił.