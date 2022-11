Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Radni zgodzili się na podwyżki w Opolu

Jako pierwsza na czwartkowej sesji została przegłosowana podwyżka stawki podatku od nieruchomości. Przedstawiciele ratusza podkreślali, że podwyżka podatku od nieruchomości będzie niższa niż górne stawki ustalone przez ministra finansów na 2023.

- Będzie niższa o 1 grosz. Marketingowo wygląda to pięknie, bo można powiedzieć, że nie są maksymalne, ale to tylko zabieg ludzi prezydenta Wiśniewskiego, którzy chcą jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni opolan – zwrócił uwagę radny Michał Nowak z PiS.