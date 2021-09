Jest plan zlikwidowania oddziału psychiatrycznego w Opolu! Nie można na to pozwolić Mateusz Majnusz

W trakcie pandemii znacznie nasiliły się objawy depresji i lęku, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy mieli gdzie zwrócić się o pomoc.

Dyrektor szpitala psychiatrycznego przy ul. Wodociągowej w Opolu chce zlikwidować 40-łóżkowy oddział dla dorosłych i zastąpić go zakładem opiekuńczo-leczniczym, do którego trafiać będą wyłącznie pacjenci po zakończonym już procesie leczenia. Zdaniem specjalistów poważnie zagrozi to bezpieczeństwu mieszkańców Opolszczyzny.