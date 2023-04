Jest szansa dla opolskich pacjentów endokrynologicznych. USK w Opolu prowadzi trzy programy lekowe

To także dobra wiadomość dla tych, którzy już korzystają z takich programów w innych ośrodkach, odległych od swojego miejsca zamieszkania i chcieliby zmienić miejsce leczenia.

- Żeby skorzystać z tej formy leczenia, pacjent powinien otrzymać od prowadzącego go lekarza endokrynologa skierowanie do naszej Poradni Endokrynologicznej. Następnie zgłasza się na umówioną wizytę z posiadaną dokumentacją medyczną. Na podstawie dokumentacji i badań diagnostycznych nasi specjaliści ustalą, czy pacjent spełnia warunki kwalifikacji do danego programu – wyjaśnia dr hab. n. med. Agata Bronisz.