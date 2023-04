Jesteśmy coraz starsi, coraz bardziej wymagający opieki. Spełnia się czarny sen demografów. Stajemy się regionem seniorów

Według najnowszych danych gminę Prudnik zamieszkuje 24,4 tysiąca osób, a ponad 6,1 tysiąca z nich to osoby w wieku poprodukcyjnym. Czyli emeryci lub ludzie uprawnieni do emerytury, którzy jeszcze chcą pracować zawodowo. Z różnych form wsparcia opieki społecznej na razie korzysta ok. 400 osób, bo przeważają ludzie we wczesnej starości, czyli przed 75 rokiem życia.

Część seniorów wymaga jednak całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. W gminie Prudnik Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił w ubiegłym roku różnych DPS-ach łącznie 82 osoby, o 11 osób więcej niż rok wcześniej. Zgodnie z prawem DPS pobiera 70 procent emerytury swojego podopiecznego, ok. 1 - 2 tysięcy złotych, tymczasem koszt pobytu w zależności od placówki to 5 do 5,5 tysiąca złotych. Resztę powinna pokrywać rodzina, o ile osiąga wymagany limit dochodów (obecnie to 1,8 tys. zł na osobę w rodzinie). Jeśli rodzina nie finansuje seniora, obowiązek opłacania pobytu spada na gminę.