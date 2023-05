Jeszcze w tym roku ruszy remont 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Jełowa

- Otrzymaliśmy już od wojewody opolskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego odcinka, więc ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę - informuje Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

Chodzi o odcinek drogi krajowej nr 11 od długości 10,7 km pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Jest to fragment trasy z Opola do Kluczbork i Olesna, a dalej do Łodzi lub do Częstochowy.