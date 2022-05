Jeziora Turawskie na archiwalnych zdjęciach. Tak się kiedyś wypoczywało w Turawie

Swoje ośrodki miały tu największe zakłady pracy. To w sumie kilkadziesiąt ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kempingów.

Choć dziś dawna świetność wielu z nich już przeminęła, to wciąż zagląda tu sporo turystów, a zarządcy terenu robią sporo, by go uatrakcyjnić.

Np. nad Jeziorem Średnim powstała m.in. promenada, plac zabaw, wypożyczalnie sprzętu pływającego, czy punkty gastronomiczne, park do wspinaczki, czy tyrolka.