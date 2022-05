Jolanta Kwaśniewska do opolskich kobiet: "dzięki wam będę lewitowała". Spotkanie z byłą pierwszą damą

- Z ogromną przyjemnością wsłuchiwałam waszych opowieści, bo kobiety mają w sobie niesamowitą siłę – mówiła Jolanta Kwaśniewska, podczas wtorkowego (24.05) spotkania w Filharmonii Opolskiej. - Znam feministki, które są feministkami „po bandzie”, które najchętniej wykluczyłyby facetów z życia społecznego. Ja też jestem feministką, ale uważam, że synergia, czyli pierwiastek męski i żeński, to jest to, co jest potrzebne do mądrego funkcjonowania każdej rodziny, każdego społeczeństwa. Cieszę się, że marszałek województwa opolskiego może współpracować na co dzień z tak fantastycznymi kobietami. Te historie, które tu dziś usłyszałam, to jest miód na moje serce. To mnie uskrzydla i przez następne dni tygodnia będę lewitowała.