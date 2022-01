Jubileusz Nowej Trybuny Opolskiej. nto jest z Czytelnikami 70 lat. Czasy się zmieniają, ale "trybunka" jest zawsze Wasza!

Pierwszy numer „Trybuny Opolskiej” nosił datę 1 stycznia 1952 roku. Był wtedy wtorek. Opolanie dostali wówczas do ręki osiem stron nowej gazety. Niełatwo wziąć ją do ręki ze wzruszeniem, bo niemal wszystko różni ją od tej, którą znamy. Nie wiadomo, co dziś bardziej nieporęczne. Format 55 cm na 40 (dla porównania dziś 34,5 X 29), czy zdjęcie Bolesława Bieruta na pierwszej stronie.

Głowa państwa uśmiecha się nieznacznie z bladej ołowianej fotografii i w noworocznym orędziu zapowiada, że jeszcze mocniej zespolimy szeregi w nadchodzącym roku do walki o pokój i - pisany wielką literą - Plan 6-letni. Nad winietą tytułową wezwanie, które zniknie stąd dopiero za prawie 40 lat: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”.

Słowem jest to gazeta na miarę czasów, w których powstała. Komitet redakcyjny na pierwszej stronie zapowiada pracę na rzecz wyrwania Ojczyzny z nędzy, ciemnoty i zacofania. „Każdym wierszem, każdym słowem wiernie służyć będziemy interesom narodu polskiego, interesom pokoju i socjalizmu” - obiecuje. Robotnicy z dumą - na pierwszej stronie - meldują o wykonaniu rocznych planów. Kolejarze ułożyli aż 27 kilometrów toru na nowej linii kolejowej z Pyskowic do Lublińca. Na wsi opolskiej rośnie nowe. Na ósmej stronie kalendarz, też oczywiście nowy, a nad nim plakat z murarzem, któremu towarzyszy gołąbek pokoju. Wszystko to w niewiarygodnym dziś nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy.