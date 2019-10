Jugend Festival Młodych w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym

Impreza młodzieży mniejszości niemieckiej rozpoczęła się w południe i potrwa do późnego wieczora. Gwiazdą będzie berliński zespół rockowy „Treptow”.

W południe uczestników powitał Bernard Gaida, przewodniczący zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. - Jako Niemcy w Polsce żyjemy jakby w dwóch światach – mówił. - Z jednej strony należymy do niemieckiego kręgu kulturowego, z drugiej jesteśmy członkami społeczności tu, gdzie żyjemy. Mniejszości niemieckie żyją na wszystkich kontynentach – po Argentynę, Namibię i Kanadę i wszędzie ich członkowie są dumni ze swoich korzeni i starają się kultywować swoje tradycje i język. Jako ludzie żyjący w dwóch lub więcej kulturach jesteśmy przez to bogatsi, nie ubożsi. Ale musimy to bogactwo w naszych rodzinach i regionach uczynić naszą dumą i dzielić się nim z innymi. Wielu młodych ludzi uważa się za Europejczyków. I dobrze. Ale nie zapominajmy, że mottem Unii Europejskiej są słowa: Jedność w wielości. A więc w Europie nie chodzi o to, zlikwidować różnorodność, ale by ją wzmocnić.

Birgit Fisel-Rösle, konsul Niemiec w Opolu podziękowała Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń za zorganizowanie święta mniejszościowej młodzieży w Opolu. Podkreśliła, że przyszłość mniejszości niemieckiej będzie zależała właśnie od młodzieży. - Mam nadzieję, że nie tylko będziecie się tu dobrze bawić, ale że festiwal będzie zachętą, by się w działalność mniejszości angażować. Od południa w CWK odbywają się występy zespołów po niemiecku i warsztaty m.in. z animacji językowej, aktorskie, związane z robotami i dronami. Prezentują się szkoły dwujęzyczne i różne instytucje stale współpracujące z mniejszością niemiecką. Późnym popołudniem zaplanowano dyskusję o przyszłości młodzieży mniejszości niemieckiej. Zapytaliśmy uczestników festiwalu, czy trudno być dziś młodym Niemcem w Polsce. - Czasem jest trudno – przyznaje Mattheus Czellnik. - Prześladowani nie jesteśmy, ale bywamy naznaczeni. Zdarzało mi się osobiście słyszeć: Ty jesteś Niemcem, przez was wojna wybuchła. To tkwi w ludziach, choć 80 lat minęło. Dlatego dobrze, że jest Jugend Festival Młodych, czyli inicjatywa otwarta na wszystkich. Tu może przyjść każdy - obojętnie kim się czuje – by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, posłuchać muzyki.

Patrycja Węgrzynowska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Mniejszości uważa, że w środowisku młodzieży mniejszości dzieje się wiele. - Środowisko jest naprawdę duże i młodzież się w różne projekty angażuje. Ostatnio odbywały się kursy dla moderatorów imprez, w ostatni piątek odbywał się wieczór filmowy, razem z koleżanką gramy w mniejszościowych orkiestrach. - Niemieckość wyniosłam z domu – dodaje Patrycja Rasch – wyssałam ją z mlekiem matki. Zawsze niemiecki był w moim życiu i w domu, i w szkole. Chcę się angażować jak najwięcej, bo to my jesteśmy pokoleniem, które ma szansę, by się niemieckiej tradycji nauczyć, a potem przekazać ją dalej. Obie z Patrycją na pewno chcemy tę przyszłość kształtować. Weronika Koston jest kierownikiem biura Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. - Mam wielu przyjaciół, którzy jak ja są Niemcami. Spotykamy się, organizujemy projekty. Zawsze w dobrej atmosferze. Zachęcam moich przyjaciół, którzy nie są związani z mniejszością niemiecką i oni także są otwarci i na nasze projekty przychodzą. Jeszcze w październiku będziemy organizować w Katowicach konferencję młodzieżową „Młodzież to mój biznes” o sytuacji młodzieży na rynku pracy.

polecane: Jak głosować poza miejscem zamieszkania?