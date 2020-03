Kamionka Piast w Opolu. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę na rewitalizację. Kiedy początek prac?

Do przetargu na rewitalizację kamionki Piast w Opolu zgłosiły się trzy firmy. Best-Obepel z Opola zaproponowała wykonanie zadania za 7,7 mln zł. Oferta firmy Wasbud z Grodkowa opiewała na ponad 10,1 mln zł, zaś Polbau z Opola blisko 10,4 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza jeszcze, że przetarg jest rozstrzygnięty. Pozostali uczestnicy konkursu mają jeszcze czas na zaskarżenie tej decyzji. Jeśli to nie nastąpi, to miasto będzie mogło podpisać umowę.

Ale nawet ten ruch nie będzie oznaczał, że na terenie kamionki Piast pojawią się robotnicy. Przetarg ma bowiem formułę "zaprojektuj i zbuduj". Przygotowanie dokumentacji powinno potrwać kilka miesięcy, a to by oznaczało, że praktyczne prace rozpoczną się pod koniec lata lub na początku jesieni. Mają być zrealizowane do końca kwietnia 2021 roku.