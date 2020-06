Kampania prezydenta Andrzej Dudy w Opolu od kuchni. Selfie z wyborcami i incydenty z protestującymi

Wśród zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy pojawił się mężczyzna z napisem "DUDA #wyPAD". Od razu zaroiło się wokół niego od ludzi. Pytali po co przyszedł i dlaczego przeszkadza. Kilku osobom puściły nerwy. Na miejscu szybko pojawił się jeden z organizatorów.

Proszę państwa, nie reagujmy na to. To są opłaceni prowokatorzy. Przyszli z was zrobić wariantów. Odsuńcie się od nich! - mówił.