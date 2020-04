Kąpieliska w Opolu 2020. Plaża na Bolko będzie poszerzona, teren kąpieliska ma być większy. Na Malinie bez zmian. Silesia bez ratowników

To oznacza, że po raz kolejny nie będzie urządzonego kąpieliska na Silesii. Służby miejskie tłumaczą to faktem, że dno opada tam zbyt gwałtownie, a akwen nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Wykaz miejskich kąpielisk jest ustalany co roku, bo muszą one spełniać wymogi prawa wodnego. W tym roku miasto znów planuje uruchomienie dwóch kąpielisk, na terenie wyrobisk Bolko oraz Malina.

Przy czym nie będzie sięgać do jego końca, a tylko do połowy drogi pomiędzy plażą a platformą - mówi Krzysztof Machała, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który administruje miejskimi kąpieliskami. - Dalej dno gwałtownie opada do głębokości około czterech metrów i jest niebezpiecznie. To oznacza, że strefą do kąpieli nie będzie objęta wyspa w sąsiedztwie platformy, na której gniazdują ptaki - podkreśla.

- W najbliższym czasie planujemy wysłać tam nurków, aby dokładnie sprawdzili co jest na dnie oraz je uporządkowali. Do tego dochodzi poszerzenie plaży. Chcemy też w rejonie kąpieliska postawić więcej ławek, stworzyć strefę dla matek z małymi dziećmi, a także postawić wiatę w rejonie miejsca, gdzie w sezonie zimowym do wody wchodzą miłośnicy morsowania - wylicza Krzysztof Machała.