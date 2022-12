Karabin i pędzelek. Żołnierz i ilustrator na froncie wschodnim zostawił po sobie kolekcję grafik

O Maksie Rauerze Pollaku z Głogówka domyślimy się więcej z jego zachowanych rysunków i akwareli, niż dowiemy się ze starych dokumentów. Jego osobiste papiery miały trafić do muzeum regionalnego w Biedrzychowicach pod Głogówkiem pięć lat temu, ale zaginęły w czasie przesyłki. Ludzka pamięć niewiele o nim zachowała.

- Pochodził z Głogówka. Chciał zostać księdzem, studiował nawet w seminarium duchowym we Wrocławiu, ale zmienił zdanie i rozpoczął studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – opowiada Róża Zgorzelska, kustosz muzeum regionalnego Farska Stodoła w Biedrzychowicach. - Kiedy wybuchła wojna został zmobilizowany do wojska, skierowany na front wschodni i tam jako żołnierz malował.