Kategorie prawa jazdy w Polsce. Jakimi pojazdami pozwalają kierować? Ile trzeba mieć lat?

każdy motocykl pojazd z kategorii AM zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą tylko w Polsce Wiek: 20 lat - jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2 24 lata - jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2

Krzysztof Kapica