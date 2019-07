Katowice Tattoo Konwent 2019. Kolorowe pożegnanie wakacji w Katowicach [bilety]

Katowice Tattoo Konwent, czyli festiwal ukazujący inne wymiary sztuki, zawita do stolicy Śląska po raz 7. Będzie to jednocześnie już 31. odsłona ogólnopolskiego cyklu spotkań z tatuażem artystycznym. Impreza po 3 latach wraca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

W imprezie weźmie udział blisko 200 tatuatorów, których prace wystawiane będą w 11 kategoriach konkursowych. Wśród potwierdzonych atrakcji Katowice Tattoo Konwent znalazł się między innymi koncert rapowego składu, który tworzą Ero i Kosi oraz INK3D - pokaz autorskiego mappingu ukazującego dzieje tatuażu.