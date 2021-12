Kędzierzyn-Koźle. Napadł z nożem na monopolowy, by "zarobić" na alimenty? Twierdzi, że wrobił go policjant

Mariusz J. przyznał się w śledztwie do winy, ale przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie w środę (8.12) ruszył proces powiedział, że zmusił go do tego policjant. Za napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 12 lat więzienia.

Mirela Mazurkiewicz