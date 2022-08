Kibice na meczu Odry ponownie nie zawiedli. Tak kibicowaliście podczas meczu z Sandecją [ZDJĘCIA]

W miniony wtorek Odra Opole przed własną publicznością podejmowała Sandecję Nowy Sącz. Było to spotkanie przełomowe, bowiem podopieczni Piotra Plewni odnotowali pierwsze "oczka" w tym sezonie.

- Cieszę się, że po czterech przegranych meczach możemy sobie pogratulować. To, co najważniejsze, wydarzyło się dzisiaj na boisku. Mecz był szybki, nie brakowało nerwowości, ale nikt nie odkładał nogi, a to jest najważniejsze. Tak się gra w piłkę nożną – podsumował trener Odry Piotr Plewnia.

To, na co można było zwrócić uwagę w kontekście gry drużyny gospodarzy, to sprawne tłamszenie ataków Sandecji, szczególnie w drugiej połowie, a także niespotykana dotychczas skuteczność. Odra oddała pięć strzałów, a przy czterech z nich golkiper zespołu gości Dawid Pietrzkiewicz nie miał nic do powiedzenia.

Następny sprawdzian Odry jest zaplanowany na sobotę 13.08, o godz. 20. Do Opola przyjedzie wówczas Akplan Resovia Rzeszów.