Kibice Odry Opole przekazali dary dla Stobrawskiego Centrum Medycznego

W czterech samochodach, którymi kibice Odry przywieźli dary, znalazły się m.in.: 17 pojemników medycznych, 500 jednorazowych czepków, 400 osłon na buty, 30 przyłbic, 750 myjek higienicznych, 400 maseczek jednorazowych, 900 rękawic, ponad 80 jednorazowych fartuchów, kombinezony ochronne (wkrótce dostarczą także maty dezynfekcyjne i bezdotykowe termometry), 25 litrów płynu do dezynfekcji i 10 litrów antybakteryjnego mydła.

- Zgodnie z zapotrzebowaniem Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup zebraliśmy także żywność, w tym m.in. gotowe dania obiadowe, kawę, herbatę, soki, napoje i batony energetyczne, 25 kg cukru, wodę mineralną i wiele innych – mówi Karolina Zioła wiceprezes Stowarzyszenia Sympatyków Odry Opole Jedna Odra. - Wybraliśmy placówkę w Kup, bo to jest partner na miarę naszych możliwości. Potrzebował wielu różnych rzeczy, ale nie był to bardzo specjalistyczny sprzęt, na zakup którego nie byłoby nas stać. Pieniądze na zakup środków medycznych zbieraliśmy na rachunek bankowy. Żywność i artykuły higieniczne chętni przynosili do naszej siedziby „Kibice Razem” przy ul. Plebiscytowej. Fankluby trochę rywalizowały między sobą, chcąc zebrać jak najwięcej.