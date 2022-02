Kibice zapraszają na bieg charytatywny. Chcą pomóc choremu dziecku. Wydarzenie zorganizowane przez "Jedną Odrę" już w sobotę

Kibice chcą pomóc chorej Oliwii Rzeszowskiej, 12-latce z Opola cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce z przewagą prawostronną. W internetowej kweście zebrano ponad 39 tys. złotych. Aby móc przeprowadzić skomplikowaną operację zagranicą potrzeba jeszcze ponad 60 tys. złotych. Bez leczenia nastolatka będzie skazana na wózek inwalidzki.

- Nóżki coraz bardziej zawijają się do środka. Kości udowe są wykrzywione - informuje Lidia, mama Oliwki. - Dochodzi do deformacji ciała i sylwetki, co powoduje ogromny ból.