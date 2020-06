Kiedy festiwal w Opolu? 57. KFPP ma się odbyć jesienią

Arkadiusz Wiśniewski wskazywał, że w ostatnim czasie obostrzenia związane z epidemią są łagodzone, a miastu zależy na tym, by festiwal odbył się w tym roku.

Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem mają być cztery dni koncertów, od piątku do poniedziałku. Prowadzone są rozmowy na temat szczegółów programu oraz udziału artystów. Więcej konkretów mamy nadzieję podać w najbliższych dniach - mówił.

Konkretnej daty jednak nie podawano. Ale - jak poinformował niedawno Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola - jest już ustalony termin Festiwalu Opole 2020. To 4-7 września.

Te wydarzenia przeniesiono o rok, na lato 2021. Tymczasem Opole i TVP we wspólnym komunikacie informowały, że 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki ma się odbyć jesienią tego roku .

- Tylko raz w historii imprezy zdarzyło się, że ona się nie odbyła. To było w czasie, gdy w Polsce obowiązywał stan wojenny . Dlatego liczymy na to, że będziemy mogli spotkać się tej jesieni na koncertach w amfiteatrze - stwierdził.

Obecnie nie jest pewne czy wszystkie te wydarzenia będą w programie Festiwalu Opole 2020 w terminie jesiennym.

Festiwal Opole 2020. To będzie trzeci festiwal odbywający się jesienią

Skoro miasto i TVP trzymają się jesiennego terminu Festiwalu Opole 2020, to wszystko wskazuje na to, że będzie to trzeci przypadek na przestrzeni 10 lat, kiedy impreza ta odbywa się w terminie jesiennym.

10 lat temu festiwal odbył się na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej. Powodem był generalny remont amfiteatru, rozpoczęty tuż po festiwalu z 2009 roku, a zakończony krótko przed edycją z 2011 roku. Na kampusie politechniki powstała wtedy specjalna scena oraz widownię.