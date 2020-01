Kiedy jest Dzień Babci? Data i historia święta. Złóż życzenia!

Dzień Babci to stałe święto. W Polsce obchodzimy je 21 stycznia. W 2020 roku Dzień Babci wypada we wtorek. Warto już dziś pomyśleć o życzeniach i prezentach.

Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem dni dziadka i babci jest Narodowy Dzień Dziadków, obchodzony we wrześniu. W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone przez Kongres i prezydenta, ustanowione w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera.

W Ameryce Północnej jest to święto ruchome. Ma swój oficjalny hymn - A Song for Grandma and Grandpa („Piosenka dla Babci i Dziadka”, a symbolem tego dnia jest niezapominajka.

Francja

We Francji jest to święto ruchome, obchodzone w pierwszą niedzielę marca. Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci czyli Café Grand'Mère. Była to w północnej Francji lat 50. XX w. bardzo popularna kawa, stworzona i sprzedawana przez małżeństwo Monnier z Roubaix, właścicieli delikatesów. Święto jest okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o babciach oraz spotkania z babciami, przy ciastku i kawie. Działa także stowarzyszenie "Fête des grand-mères" które m.in. organizuje pochody ku czci babć, zwane "Mamif'estation".

Bułgaria

W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci - "Babin den". Wypada tak samo jak w Polsce, czyli 21 stycznia.

Włochy

Włoskie święto babć i dziadków, czyli "La Festa dei nonni" przypada na 2 października i zostało ustanowione w 2005 roku. Data została wybrana nieprzypadkowo – tego dnia w Kościele katolickim przypada święto Świętych Aniołów Stróżów.

Japonia

W japońską kulturę wpisany jest wielki szacunek dla starych ludzi. Od 1966 roku, 15 września, Japończycy świętują "Dzień Szacunku dla Wieku".

Niemcy

W Niemczech Dzień Babci ma ruchomą datę. Obchodzony jest w drugą niedzielę października. Dla Niemców to nowe święto, wprowadzono je zaledwie kilka lat temu.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii National Grandparents Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę października.

Australia

W Australii Dzień Babci i Dziadka obchodzi się od 2010 roku, w pierwszą niedzielę listopada.

Estonia

W Estonii Dzień Babci i Dziadka celebrowano po raz pierwszy w 2010 roku. Dziś święto obchodzi się w drugą niedzielę września.

Meksyk

W Meksyku 28 sierpnia obchodzi się "Día de Abuelos".