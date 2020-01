Kiedy jest Dzień Dziadka 2020? Sprawdź i złóż życzenia!

W jednym i drugim przypadku jest to okazja do okazania wdzięczności za ogrom pracy włożonej w pomoc przy wychowywaniu dzieci.

Dzień Dziadka na świecie

W USA i Kanadzie dziadków i babcie honoruje się razem podczas Narodowego Dnia Dziadków. W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone przez Kongres i prezydenta, ustanowione w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera. Obchodzony jest we wrześniu.

Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for Grandma and Grandpa („Piosenka dla Babci i Dziadka”), a symbolem tego dnia jest niezapominajka.

W szkołach, kościołach i domach spokojnej starości organizowane są uroczystości. Święto celebruje się także w gronie rodzinnym przy ogniskach, czy grillach. Dzień ten ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy najstarszym członkom rodziny.