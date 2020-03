Kiedy skończy się koronawirus i ile potrwa jeszcze epidemia?

Aby było to możliwe, koniecznością jest przestrzeganie zaleceń, które dotyczą ograniczenia kontaktów z innymi osobami do absolutnego minimum oraz ograniczenia przemieszczania się - jeśli oczywiście nie jest to konieczne.

"W tej chwili choroba postępuje w taki sposób, że jak się wydaje, nie reaguje jeszcze na nasze interwencje. Wierzę, że połączenie środków, o których podjęcie prosimy społeczeństwo, oraz lepszych testów i postępu naukowego, pozwoli nam przełamać tendencję wzrostową w ciągu najbliższych 12 tygodni. Nie mogę stanąć i powiedzieć, że do końca czerwca będziemy na krzywej spadkowej. To możliwe, ale nie mogę powiedzieć, że tak będzie na pewno". - powiedział premier

Premier Boris Johnson powiedział również, że w Londynie będzie konieczne wprowadzenie środków ograniczających, ponieważ to właśnie w stolicy Anglii występuje najwięcej zakażeń oraz zgonów. Na razie jednak nie dojdzie do całkowitego zatrzymania komunikacji publicznej. Wczoraj zostały zamknięte 40 stacje metra jednej linii, a autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy.

Rząd prowadzi rozmowy na temat zakupu testów, które mogą pomóc w walce z epidemią.

"Jesteśmy dziś w trakcie negocjacji, aby kupić tak zwany test na przeciwciała, tak prosty, jak test ciążowy, który pozwala stwierdzić, czy ktoś ma tę chorobę. To początkowy etap, ale jeśli to zadziała, jak twierdzą jego zwolennicy, to kupimy dosłownie setki tysięcy tych zestawów tak szybko, jak będzie to możliwe, ponieważ oczywiście ma to potencjał, aby odwrócić sytuację" - zapewnił Johnson.