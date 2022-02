Kierowca z Kluczborka dał nogę podczas kontroli drogowej. Policja nie paliła się, by go znaleźć, ale… kazała zapłacić za ukradzione kajdanki

„W związku ze zdarzeniem z dnia 17 grudnia 2021 r. w miejscowości Miejsce podczas którego samowolnie oddalił się Pan z kajdankami służbowymi, wzywam Pana do zapłacenia należności, stanowiącej roszczenie o naprawienie szkody powstałej na majątku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie 43 zł” – czytamy w wezwaniu do zapłaty. Dalej jest jeszcze instrukcja, że 42-latek może wpłacić pieniądze na konto lub w kasie komendy i ma na to 30 dni od daty otrzymania pisma. Nim upłynął zakreślony termin, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji, ale o tym za moment.

17 grudnia ubiegłego roku 41-letni wówczas Tomasz (imię zmienione) z Kluczborka jechał pożyczonym od znajomej samochodem. We wsi Miejsce, nieopodal Świerczowa, został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Zapewne skończyłoby się na mandacie, ale funkcjonariusz w trakcie kontroli zorientował się, że wcześniej wobec mężczyzny został wydany nakaz zatrzymania do wyjaśnienia innej sprawy (chodziło o przestępstwa przeciwko mieniu).