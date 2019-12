Kierowcy skarżą się na barierki osłaniające drzewa na Pasiece w Opolu [ZDJĘCIA]

Kierowcy przekonują, że nie jest to fortunne rozwiązanie.

- Bariery są zamontowane na tyle nisko, że nie widać ich znad maski samochodu. Co więcej, jeśli ktoś nie ma na wyposażeniu kamery cofania bądź czujników informujących o zbliżaniu się do przeszkody, to łatwo jest mu uszkodzić auto. O tym, że ludzie na nie najeżdżają, świadczy to, że nie brak barier powykrzywianych – zauważa pan Tomasz, kierowca z Opola.

Pani Magdalena często parkuje na Pasiece. – Mam auto o dużych gabarytach. Bariery częściowo zamontowano w takich sposób, że nie sposób zmieścić się w miejsca, w które do niedawna z pewnym wysiłkiem, ale jednak udawało mi się wmanewrować. Teraz wchodzą tam tylko niewielkie auta – opisuje.