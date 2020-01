Kilkuset seniorów na święcie babci i dziadka w Filharmonii Opolskiej. Marszałkowie częstowali tortem [ZDJĘCIA]

Urząd marszałkowski zaprosił seniorów do filharmonii na tort (dwa duże ciasta kroili go marszałkowskie Andrzej Buła i Roman Kolek), występ muzyczny zespołu Akces z Ozimka i ciepły posiłek. Na każdego przy wyjściu czekał upominek.

Marszałek Andrzej Buła podkreślił, że samorząd ma tego świadomość. - Dostrzegamy słabości i deficyty tej grupy, a odpowiedzią jest m.in. program Opolskie dla rodziny. Staramy się upraszczać nasze procedury, tak aby organizacje mogły się opiekować się seniorami w ich najbliższym otoczeniu. Chcielibyśmy, żeby w nowej perspektywie unijnej świetlice wiejskie przekształciły się w centra dziennego pobytu dla seniorów. Infrastruktura jest niezbędna, żeby weszli w nią ludzie, którzy podejmą się takich działań. Chcielibyśmy zachęcić do powrotu do aktywności zawodowej osoby jeszcze młode wiekiem i sprawne, które wcześniej przeszły na emeryturę. Przygotowujemy projekt do ministerstwa, którego celem jest zaktywizowanie takich emerytów - mówił marszałek.

Izabela Damboń-Kandziora, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, wśród dotychczasowych działań na rzecz seniorów wymieniła tworzenie stacjonarnych miejsc opieki dla seniorów, rozwój telemedycyny i teleopieki. - Przed nami nowy okres programowania, w którym pieniędzy generalnie ma być mniej, ale na działania społeczne więcej - wyjaśniła. - Chcemy, żeby było jeszcze więcej animatorów osób starszych, żeby świetlice wiejskie były miejscami spotkań dla seniorów, budzenia ich aktywności i wsparcia.

Wicemarszałek Roman Kolek zauważył, że okres dziadkowania to coś pięknego, bo jako dziadek ma zupełnie inne podejście do dzieci niż jako ojciec. - Dziś jestem bardziej skłonny przeorganizować swój dzień pracy, po to, żeby zająć się wnukami. To coś kiedy byłem ojcem było trudne do pomyślenia - mówił dziadek dwóch wnucząt. - To kapitalny czas, dający wiele radości i uśmiechu i satysfakcji, że człowiek może być pomocny.