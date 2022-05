Kiszka, ruchanki, czernina i gryz. Kuchnia kaszubska, jakiej nie znacie. Najdziwniejsze nazwy potraw z Pomorza

Kuchnia Pomorza

Województwo pomorskie może poszczycić się bogatą listą produktów i dań regionalnych. Na liście potraw regionalnych znajdziemy aż 62 przykłady posiłków, które można zjeść na obiad lub kolację. Są to dania zarówno na codzienne, jak i wyjątkowe okazje. Zobaczcie nasz subiektywny wybór potraw, które mogą wzbudzać najwięcej emocji i zaciekawić smakoszy.

Najdziwniejsze nazwy tradycyjnych dań z Pomorza

Borowiacka polewka z maślanki Potrawa pochodzi z terenów Borów Tucholskich. „Borowiacka” w nazwie wzięła się od określenia mieszkańców tamtego obszaru geograficznego. Borowiacka polewka z maślanki to rodzaj zawiesistej zupy z kawałkami podsmażonego boczku i pokrojonych ugotowanych ziemniaków. Zupa zabielana jest śmietaną i maślanką. Dodatek maślanki sprawia, że jest lekko kwaśna w smaku. Przepis był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Danie zostało wpisane na listę potraw regionalnych 15 stycznia 2009 roku.

Amerykański youtuber testował kaszankę, flaki i oscypki w Zakopanem. Jak to przeżył?

Danie ma ciemnobrązowy kolor i pachnie delikatnie owocami. Przy tym jest sycące za sprawą dodatku mięsa. W przeciwieństwie do czerniny z okolic Poznania, na Kaszubach nie dodaje się do niej krwi. Danie zostało wpisane na listę potraw regionalnych 14 czerwca 2006 roku.

Golce kociewskie z mięsem Proste i tanie danie z kuchni kaszubskiej. Golce kociewskie to po prostu kluski ziemniaczane nadziewane mięsem o prostokątnym kształcie. W smaku delikatne i podawane z okrasą z boczku i cebuli. Popularne w obszarze Kociewia, gdzie ziemniaki były podawane jako najtańsze danie obiadowe. W dawnych czasach do farszu mięsnego było dodawane mięso baranie. Danie zostało wpisane na listę potraw tradycyjnych 8 lipca 2015 roku.

Gòlce / nadzy klosczy (kluski ziemniaczane)

Nadzy klosczy to szare kluski. Ku zaskoczeniu części osób kluski z ziemniaków są okraszane słoniną, boczkiem i cebulą. A ich nagość z nazwy odnosi się do braku mąki w przepisie. Golce to drugie określenie dotyczące klusek z tartych, surowych ziemniaków. Danie kładzione jest na wrzącą wodę lub w wersji pożywniejszej - na gotujące się mleko. Danie zostało wpisane na listę potraw tradycyjnych 31 marca 2008 roku.