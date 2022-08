Kłótnia w więziennej celi skończyła się wbiciem noża w oko współwięźnia. Poszło o pieniądze?

Do zdarzenia doszło w połowie zeszłego roku na terenie strzeleckiego więzienia. Prokuratura oskarżyła 59-latka, który od 2005 roku odsiaduje kary pozbawienia wolności, o umyślnie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu współosadzonego, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Oskarżony od początku nie przyznaje się do stawianych zarzutów. Uważa, że stawiane zarzuty są fałszywe, a poszkodowany próbuje na całej sprawie zarobić pieniądze.

- Jest mi przykro, że doznał takich obrażeń, ale ja się do nich nie przyczyniłem. Była nas wtedy czwórka w celi i nikt nie potwierdził, żebym to ja miał to zrobić – podkreślił na rozprawie.