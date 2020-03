Klub Artysty w Opolu zyska nowe oblicze? Te wizualizacje pokazują, jak mógłby się zmienić

Budynek sąsiaduje z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Na przestrzeni lat były tam prowadzone różne działalności. W latach 90. działał tam fast food City Burger. Potem był klub muzyczny Lava. Ostatnim najemcą byli właściciele Klubu Artysty. Przenieśli się tam z przyziemia teatru, gdy w lokalu, w którym działali przez lata, powstała Kofeina 2.0.

Klub Artysty zakończył działalność przy pl. Jana Pawła II już wiele miesięcy temu. W międzyczasie sam plac gruntownie przebudowano. Obecnie trwa modernizacja gmachu Teatru im. Jana Kochanowskiego, której owocem ma być m.in. powstanie nowego wejścia do budynku od strony placu. On sam ma do niego nawiązywać.