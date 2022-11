Kluczbork polską stolicą reggae. Piosenka "Klucztown" w wykonaniu gwiazdy reggae jest tego dowodem. Zobaczcie teledysk!

Piosenka „Klucztown” to projekt zespołu Rebel Idrens i Tomasza „Siwego” Wójcika, muzyka, kompozytora i producenta. Przez wiele lat współpracował z takimi zespołami jak Bakshish, The Vision, Sidney Polak, Maleo Reggae Rockers, Kelvin Grant, a ostatnio właśnie z Brinsley’em Fordem i jego Aswad Experience.

Utwór nagrany w warszawskim Irie Studio będzie otwierał płytę „Irie Factor”. Natomiast teledysk kręcony był w Kluczborku. W wideoklipie możemy zobaczyć m.in. rynek, ulice Damrota, Zamkową, plac Niepodległości, Pułaskiego, a także Jazz Pub, Centrum Kultury oraz kluczborski zalew.

Co ciekawe, tekst piosenki poświęconej Kluczborkowi wcale nie jest autorstwa któregoś z artystów pochodzących z Kluczborka. Napisał go sam Brinsley Forde, współzałożyciel brytyjskiej grupy Aswad, laureat wielu prestiżowych nagród muzycznych oraz gwiazda światowej muzyki reggae.

- Do udziału w mojej autorskiej płycie zaprosiłem kilkoro bardzo różnych wokalistów, między innymi Brinsley’a – mówi Tomasz „Siwy” Wójcik. – Wysłałem mu dwie propozycje do zaśpiewania, spośród których wybrał utwór skomponowany przez Andrzeja „Kazka” Roemera i tak jak pozostali, miał napisać do wybranego utworu tekst. Nie narzucałem o czym i w jakim języku.