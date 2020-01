Kluski babci Danki i gilgotki dziadka Jurka, czyli przedszkolaki z Opola opowiadają, za co kochają babcie i dziadków

Babcia to jest starsza osoba, która robi obiady i daje cukierki. Najlepsze kluski śląskie na świecie robi babcia Danka - chwali się 6-letni Antek Durzyński.

Nie muszą mieć siwych włosów ani robić swetrów na drutach. Współczesne babcie to często przebojowe, zadbane panie. Również obraz dziadków bardzo się zmienił na przestrzeni lat.

- Babcia Lila pozwala mi na więcej niż rodzice - przyznaje 6-letnia Ola Leśniewska. - Mogę u niej oglądać telewizję, skakać po łóżku i bałaganić.

- Babcia Gosia, to mama mojej mamy - wyjaśnia Wiktoria Zarówna. - Kocham ją, bo pozwala mi jeść słodycze. A dzisiaj na śniadanie zrobiła pyszne naleśniki z cukrem. Rodzice by się na to nie zgodzili, bo od cukru psują się zęby.