Kodeks drogowy. Rząd wypowiada wojnę kierowcom. Nie wszystkim

- Dotychczas za prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc w stanie nietrzeźwości po raz kolejny, kierowcę karano grzywną lub karą ograniczenia wolności w formie zamiennej. Po zapowiadanych zmianach w przepisach za doprowadzenie do wypadku, którego skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierujący pod wpływem alkoholu, karany będzie karą pozbawienia wolności od 3 do 16 lat, a jeśli spowoduje śmierć, wówczas wymiar kary wyniesie od 5 do 16 lat pozbawienia wolności – mówi Patryk Treumann, Yanosik