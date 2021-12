Kolejni opolscy samorządowcy łączą siły. Nowe stowarzyszenie ma być alternatywą dla partii politycznych

Piotr Pośpiech przez 12 lat pełnił funkcję starosty powiatu kluczborskiego. W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał mandat radnego. Startował z list PSL.

- Cieszę się, że wraz z tak doświadczonym samorządowcem będziemy działać na rzecz samorządności na Opolszczyźnie - podkreślał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

To kolejny polityczny mariaż w ostatnim czasie, do jakiego doszło w stowarzyszeniu "Tak dla Opolskiego". W listopadzie dołączyli do niego namysłowscy radni z "Przyjaznego Samorządu". Teraz pełnomocnikiem stowarzyszenia w powiecie kluczborskim został Piotr Pośpiech.