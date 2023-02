Kolejny bielik spod Brzegu walczy o życie z powodu otrucia. Uratowali go pracownicy urzędu

We wtorek (7 lutego) do jednego z pracowników urzędu miasta w Brzegu dotarła informacja o nielotnym orle na terenach zalewowych Odry w okolicach Brzegu. Wysłani w teren pracownicy urzędu od razu zaopiekowali się nielotnym bielikiem i bez trudu przetransportował go do urzędu.

Ptakowi podano wodę do picia oraz skontaktowano się ze specjalistyczną jednostką weterynaryjną, zajmującą się leczeniem ptaków szponiastych.

- Ptak początkowo leżał, ale po napojeniu, późnym popołudniem odzyskał wigor i wstał na nogi, a następnie chodził po pomieszczeniu i z ciekawością przyglądał się nieznanemu dotąd otoczeniu. Wieczorem przyjechali wolontariusze, dzięki którym bielik został przetransportowany do lecznicy i poddany oględzinom oraz dalszemu leczeniu – tłumaczy Marek Stajszczyk z urzędu miasta w Brzegu.

W międzyczasie burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wykonał sesję fotograficzną z chorym i niezdolnym o obrony ptakiem. Burmistrz z uśmiechem na ustach wziął go na ręce i głaskał.