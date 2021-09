Kolejny wielki sukces Joanny Drgas. Zawodniczka Koła PZW Grodków została Mistrzynią Polski w Wędkarstwie Spławikowym

W I turze Asia wylosowała najgorsze stanowisko z możliwych, bowiem było tam bardzo płytko. Mimo to poradziła sobie znakomicie, uzyskując najwyższy wynik zawodów – 28,870 kg! Ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem jej umiejętności i opanowania, szczególnie gdy wyciągała największego karpia tury o wadze 6,720 kg! Obserwując to zza jej pleców, naprawdę, emocje sięgały zenitu! - relacjonuje Patrycja Korczewska.

Emocje były do samego końca, bowiem w klasyfikacji końcowej dwie zawodniczki po dwóch dniach rywalizacji miały na koncie 2 punkty (w I i II turze obie zajęły 1 miejsce w swoich sektorach) i o wygranej decydowała waga złowionych ryb w dwóch turach zawodów. Łączny wynik Joanny Drgas wynosił 46,840 kg i tym samym wyprzedzając w klasyfikacji drugą zawodniczkę o 745 gram została Mistrzynią Polski!

Wyniki pozostałych reprezentantów Okręgu PZW Opole:

Elżbieta Mach-Piwowar – 16,296 kg, 32. miejsce

Łukasz Kaprak – 13,250 kg, 6 miejsce

Arkadiusz Putowski – 14,925 kg, 19. miejsce

To nie pierwszy sukces wędkarzy w tym roku. W dniach 21-22 sierpnia 2021r. w holenderskiej miejscowości Almere na kanale Lage Vaart odbywały się Mistrzostwa Świata Kobiet w Wędkarstwie Spławikowym, na których Joanna Drgas i Elżbieta Mach-Piwowar (dwie reprezentantki Okręgu PZW Opole) wraz z drużyną zdobyły złoty medal i tytuł Drużynowych Mistrzyń Świata. Co więcej, Elżbieta podczas II tury zawodów wygrała swój sektor, co było najwyższym uzyskanym wynikiem w II turze!