Kolejnych 8 przypadków koronawirusa w województwie opolskim. Dobre wieści: 5 nowych ozdrowieńców!

Robili obicia do wojskowych pojazdów, teraz szyją maseczki

W warsztacie tapicerskim 55. Batalionu Remontowego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, wyposażonego w profesjonalne maszyny do szycia, na co dzień robi się obicia do remontowanych w batalionie pojazdów wojskowych. Teraz szyje się tam maseczki.