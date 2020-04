Kolejowy projekt, który zmieni Opolszczyznę

Już wkrótce mieszkańcy Opolszczyzny będą mogli cieszyć się znacznie szybszymi i wygodniejszymi połączeniami kolejowymi. Z Kędzierzyna-Koźla do Opola w mniej niż pół godziny – właśnie tyle będzie trwała podróż pociągiem po zakończeniu modernizacji linii kolejowej łączącej oba miasta. Prace przekroczyły już półmetek i obejmują kolejne fragmenty szlaku. Pasażerowie mogą już korzystać z pierwszych efektów inwestycji.

Nowy standard kolei

Podróżni już korzystają z nowych peronów m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie, Górażdżach, Przyworach Opolskich, Jasionie, Grotowicach. W Kędzierzynie-Koźlu przebudowany został peron nr 3 i prowadzone są prace przy peronach nr 1 i 2. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów z wyższych (0,76 m) peronów. Ustawione będą na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne. Obiekty są dostosowywane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na stacjach w Zdzieszowicach i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice, dostęp do pociągów ułatwią windy. W Gogolinie budowane jest 40-metrowe przejście pod torami. Zapewni bezpieczne dojście na peron i dogodną komunikację w mieście. Dostęp do peronów ułatwią 3 windy. Na gogolińskiej stacji rozpoczęła się również budowa peronu nr 1.

W Opolu Groszowicach wymieniane są tory i rozjazdy – elementy linii umożliwiające pociągom zmianę toru. Równolegle trwają prace modernizacyjne na odcinku z Kędzierzyna-Koźla do Raszowej. Wymieniane są tory i sieć trakcyjna. Zabudowa nowych systemów sterowania ruchem kolejowym pozwoli na szybszą jazdę pociągów – do 160 km/h. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa 27 przejazdów. Poza wymianą nawierzchni dróg, na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych montowane są nowe lub dodatkowe urządzenia zabezpieczające.

W drugim kwartale bieżącego roku ruszą prace na stacji Górażdże, a także na odcinku z Przywor Opolskich do Opola Groszowic.

Krótszy czas przejazdu

Dotychczas zmodernizowano ok. 53 km z 85 km torów, wymieniono ponad połowę z 80 rozjazdów. Nowe tory łączą już Raszową z Gogolinem przez Zdzieszowice oraz Przywory z Górażdżami. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie z Kędzierzyna-Koźla do Opola pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. To oznacza skrócenie o połowę czasu przejazdu z Opola do Kędzierzyna-Koźla, tzn. z 50 do ok. 25 min.

Większa liczba pociągów na szlaku

Przebudowa odcinka oraz nowoczesne urządzenia sterowania zwiększą przepustowość linii. To oznacza, że na trasie, którą przejeżdżało nawet 90 pociągów na dobę, będą jeszcze większe możliwości. Takie działania zwieszają konkurencyjność kolei względem innych środków transportu.

Kolej przyjazna dla pasażera i środowiska

Dla mieszkańców Opolszczyzny modernizacja linii łączącej dwa największe miasta województwa oznacza atrakcyjną alternatywę dla komunikacji drogowej. Kolej będzie oferować konkurencyjne czasy przejazdu zarówno w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, jak i przy wyjazdach na dalekie trasy. Istotnie zwiększy się jakość dostępu do pociągów. Po zakończeniu inwestycji także przewozy ładunków staną się sprawniejsze i szybsze. Tym samym więcej ładunków będzie przewożonych koleją, co odciąży drogi, a to sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa.

Projekt w dwóch etapach

Zakończenie modernizacji linii z Kędzierzyna-Koźla do Opola Groszowic przewidywane jest do końca roku 2021. Do roku 2023 wykonany zostanie także odcinek z Groszowic do Opola Zachodniego, prowadzący przez węzeł opolski w stronę Wrocławia.

Wartość projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle – Opole Zachodnie” wynosi 835,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę” to przeszło 397,3 mln zł.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

