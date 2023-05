Koncert Gorących Serc w Oleśnie. Na scenie z młodymi oleskimi muzykami zaśpiewa Grubson

- Wybraliśmy Grubsona z tego powodu, że ma bardzo mądre teksty, a to przecież jest koncert dla młodzieży - mówi Korneliusz Wiatr.

Początek Koncertu Gorących Serc w Oleśnie we wtorek (23 maja) o godz. 18:00 w sali widowiskowej MDK w Oleśnie.

- Tegoroczny Koncert Gorących Serc będzie punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20-lecia Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie - zapowiada Korneliusz Wiatr, założyciel oleskiego studium muzycznego dla młodzieży. - To będzie koncert z gościnnym udziałem Grubsona we własnej osobie.

We wtorek (23 maja) w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie odbędzie się niezwykły koncert.

Ponad 100 muzyków na Koncercie Gorących Serc w Oleśnie

Koncert Gorących Serc to obok festiwalu Jazzobranie i muzycznych POPIS-ów jedna z imprez-wizytówek szkoły muzycznej I stopnia w Oleśnie i działającego przy niej Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej.

Koncert Gorących Serc 2023 to kolejny duży koncert w Oleśnie z ponad 100-osobową obsadą muzyczną i kilkusetosobową widownią.

Czym jest Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie

Stanowi uzupełnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej. W szkole muzycznej uczniowie uczą się muzyki klasycznej, a w studium muzyki rozrywkowej.

Do tego w Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej nie ma limitów wiekowych, działa tam nawet muzyczny dział przedszkolny. Z drugiej strony w studium nie ma także górnego limitu wieku, dlatego mogą się tutaj zapisać osoby dorosłe, które od dzieciństwa marzyły, żeby nauczyć się gry na instrumencie, a do tej pory nie miały do tego okazji.