Kończy się przebudowa ulic w „dzielnicy generalskiej” w Opolu. Część mieszkańców ma jednak sporo wątpliwości...

- Proszę przyjechać na ul. Dwernickiego i zobaczyć te wielkie i brzydkie donice, które postawiło nam miasto na chodnikach - zaalarmowała nto Ewa Dąbrowska, jedna z mieszkanek. - Po pierwsze, nie wygląda to estetycznie, a po drugie, zajmują one większą część chodnika i utrudni to poruszanie się np. z wózkami dziecięcymi, ale nie tylko.