Konflikt na Uniwersytecie Opolskim. Studenci boją się zakażenia koronawirusem, bo sesja odbędzie się stacjonarnie

Spór rozpoczął się od postu na oficjalnym profilu Uniwersytetu Opolskiego na Facebooku, na którym przy okazji zachęty do szczepień przeciwko koronawirusowi, niefortunnie napisano, że „pandemia szaleje, ale my się nie poddajemy!”

Wywołało to oburzenie studentów, którzy ze zniecierpliwieniem oczekiwali na informację dotyczącą dalszej nauki, ponieważ opolska uczelnia była jedną z ostatnich szkół wyższych w Polsce, która w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, nie wprowadziła żadnych ograniczeń.

- To jest jakiś smutny żart. Uczelnia po raz kolejny pokazuje, że w ogóle nie dba o zdrowie i życie studentów, ale też ich rodzin. Siedzimy w salach jak „śledzie”, bo nie ma jak w mniejszych pomieszczeniach trzymać dystansu – stwierdziła studentka UO.

- UO zawsze miał kiepski PR, ale tym postem już całkowicie strzeliliście sobie w kolano. Każdego dnia w szpitalach umierają ludzie, starsi z obawy o własne zdrowie nie wychodzą z domu, a wy spłycacie to do zdania, że „pandemia szaleje, ale my się nie poddajemy”? – oburzał się kolejny student.