Koniec problemów z wodą w kamienicach przy ul. Krakowskiej w Opolu. Woda z wodociągu jest w końcu zdatna do spożycia

Przez ostatni tydzień mieszkańcy kamienic przy ul. Krakowskiej musieli polegać na dostawach wody z beczkowozu, który został ustawiony przy skrzyżowaniu ulic Powolnego i Krakowskiej. Ta sytuacja była dla wielu osób uciążliwa, ponieważ wodę można było używać wyłącznie do celów sanitarnych, czyli spłukiwania toalet i mycia podłóg.

1 listopada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał ostateczny komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Po dokładnych badaniach próbek wody pobranych 30 października, inspektor stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Opolu, zaopatrującego ulicę Krakowską 40, 40a, 44, 51, 53, 55 i 57, jest zdatna do spożycia.

To oznacza, że mieszkańcy kamienic na ul. Krakowskiej mogą wrócić do normalnego korzystania z wody z kranu bez obaw o swoje zdrowie. To ogromna ulga dla wszystkich opolan, którzy musieli radzić sobie z utrudnieniami spowodowanymi niedostępnością wody pitnej.